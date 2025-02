Time da Terceirona inglesa faz gol do meio de campo em cima do City

No duelo deste sábado, 8/2, e, que os londrinos do Leyton Orient recebeu Manchester City, pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, ocorreu um lance incrível. Aos 16 minutos do primeiro tempo, com o placar em 0 a 0, após roubar uma bola na defesa, o time da casa, que é da terceira divisão inglesa, iniciou um contra-ataque. Donley recebeu a bola cerca de três passes depois do meio de campo e observou o goleiro Ortega adiantado. Arriscou dali mesmo. Desesperado, o arqueiro alemão tentou voltar, mas a bola bateu no travessão, nas costas do goleiro e entrou. Gol contra de Ortega! Mas todo mérito para Donley.

O City ainda tentou o empate no primeiro tempo, sem sucesso. Em uma das tentativas, Bernardo Silva chutou e… Donley, o personagem do dia, salvou em cima da linha. Assim, os Citizens foram para o intervalo amargando uma derrota parcial.