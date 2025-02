Sevilla x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste domingo (9), às 17h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol

Na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste domingo (9), às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada, diante do Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán. Afinal, os comandados do técnico Hansi Flick somam 45 pontos, na terceira colocação, a quatro do líder Real Madrid, que terá um clássico com o Atlético de Madrid na rodada.

Dessa forma, a equipe culé, 3ª colocada, quer reagir para encostar no rival e na reta final da competição beliscar a taça. Os donos da casa, por sua vez, ocupam a 13ª posição, com 28 pontos, no meio de tabela.