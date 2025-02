Sem Samuel Xavier, Fluminense divulga relacionados para clássico com o Flamengo

Lateral segue de fora do Tricolor, que tenta vencer mais um clássico para encostar de vez no G4 do Campeonato Carioca e sonhar com a semifinal / Crédito: Jogada 10

Depois de um fraco início de Carioca, o Fluminense conquistou sua segunda vitória na temporada ao bater o Vasco por 2 a 1. Agora, a equipe, que soma 10 pontos, necessita vencer mais um clássico para encostar de vez no G4 da competição e manter vivo o sonho por uma vaga nas semifinais. Assim, a equipe divulgou os relacionados para duelo com o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã,. Contudo, ainda sem Samuel Xavier, que sentiu dores na coxa e também esteve de fora na última rodada. Para o duelo deste sábado (8), a tendência é que o treinador repita a escalação que bateu o Cruz-Maltino, em Brasília. Dessa forma, Kauã Elias está de saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ganso, por sua vez, segue de fora em virtude de uma leve miocardite, enquanto Renato Augusto operou o ombro esquerdo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A esperança de gols é o renovado Germán Cano, que iniciou a temporada em grande estilo. Ele estufou a rede quatro vezes em cinco jogos e tem o rival como principal vítima (7 tentos). Além disso, Jhon Arias deve atuar novamente mais centralizado depois da grande atuação, dando espaço na ponta para o jovem e promissor Riquelme Felipe.

Por fim, no momento, o Tricolor de Laranjeiras soma 10 pontos e ocupa a 8ª colocação. Restam três rodadas para o fim da Taça Guanabara e além do duelo com o arquirrival, os comandados do técnico Mano Menezes encaram Nova Iguaçu e Bangu. Os relacionados pro clássico! pic.twitter.com/R2JHAD1kpe