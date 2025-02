Sem Arrascaeta e De la Cruz, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Fluminense

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Fluminense, que ocorre neste sábado (8), no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). Como era esperado, o uruguaio De la Cruz é desfalque para fazer controle de carga . No entanto, a ausência mais surpreendente ficou por conta do meia Arrascaeta. Varela também segue fora.

Sem os uruguaios, a tendência é que o treinador siga com o esquema com o trio Michael, Bruno Henrique e Plata no ataque, que funcionou muito bem na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, no último domingo (2). Aliás, o trio foi poupado do duelo contra a Portuguesa e nem sequer ficou no banco de reservas. Luis Araújo, Juninho e Everton Cebolinha correm por fora por um lugar no ataque.