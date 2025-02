Roger vê Inter mellhor em clássico e critica expulsão

Inter domina o Grêmio, mas fica no 1 a 1 em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, neste sábado (8)

Assim como fez Alan Patrick, o técnico Roger Machado afirmou que o Internacional foi melhor do que o Grêmio no 1 a 1 deste sábado (8). O comandante argumentou que o Inter, além de construir as melhores oportunidades, conseguiu anular o rival.

“Os melhores momentos traduzem o que aconteceu em campo. Fora de casa, conseguimos neutralizar as virtudes do adversário, matando as principais ações ofensivas do Grêmio, que eram as tabelas pelos lados do campo. Muitas vezes, ele penduraram o Pavón pelo lado para tentar anular o Bernábei, mas conseguimos anular com muito treinamento ao longo da semana”, comentou Roger Machado.