Napoli x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (9), às 16h45 (de Brasília), no Diego Armando Maradona, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli terá mais um desafio para se manter na ponta da classificação. Assim, neste domingo (9), às 16h45 (de Brasília), a equipe recebe a Udinese, no estádio Diego Armando Maradona, pela 24ª rodada. Nesse sentido, caso vença, o time pode aumentar a diferença para a Inter de Milão, que mede forças com a Fiorentina, na segunda-feira (10).

Dessa forma, os comandados do técnico Antonio Conte somam 54 pontos, três à frente da Inter, enquanto os visitantes estão com 29 e ocupam, no momento, a 10ª posição.