Milan vence o Empoli e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Fora de casa, o Rossonero conta com gols de Rafael Leão e Giménez para vencer por 2 a 0 e ganhar uma posição no Calcio / Crédito: Jogada 10

O Milan conquistou importante vitória neste sábado (8). Fora de casa, o Rossonero bateu o Empoli por 2 a 0, com gols de Rafael Leão e Santiago Giménez, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado coloca o Milan mais perto do pelotão de frente do Calcio. Agora, a equipe de Milão assumiu provisoriamente a sétima colocação, com 38 pontos, ultrapassando o Bologna, e fica a quatro da Lazio, que está em sexto. Já o Empoli permanece em situação delicada, com apenas 21 em 17º, podendo entrar na zona de rebaixamento.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), quando recebe o Feyenoord, às 14h45 (de Brasília), no San Siro, pelos playoffs da Champions. Pelo Italiano, o Milan joga novamente em casa, contra o Verona, no próximo sábado (15). Já o Empoli visita a Udinese no domingo.