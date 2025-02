Mesmo reserva, Endrick está entre os maiores goleadores do Real

Dessa forma, Endrick chegará ao top-5 caso faça mais três gols e, claro, Valverde não faça mais nenhum. Vale lembrar que o camisa 16 do Real Madrid acumula só 22 partidas na temporada, a primeira dele pelo clube espanhol. Aliás, o jovem tem apenas 18 anos e foi vendido pelo Palmeiras por cerca de R$ 400 milhões no final de 2022. Entretanto, precisava completar a maioridade para se transferir.

O último gol de Endrick, inclusive, foi na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Leganés, na última quarta-feira (5), pela Copa do Rei. Apesar do tento, o atacante sequer entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, neste sábado (8).