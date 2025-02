Mano Menezes atualiza sobre Thiago Silva e analisa empate no Fla-Flu

Comandante do Fluminense avalia resultado de 0 a 0 como justo e explica modesta oitava colocação tricolor no Carioca

Após o empate do Fluminense em 0 a 0 contra o Flamengo, em clássico deste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara, o técnico tricolor, Mano Menezes, avaliou o Fla-Flu. Ele atualizou sobre o zagueiro Thiago Silva, que deixou o campo no intervalo por dores no pés esquerdo, ainda que sem maiores detalhes. Assim como Filipe Luís, do Flamengo, o treinador também reclamou do gramado do Maracanã, definindo-o como “duro”.

“Do Thiago Silva ainda não temos (informações). O gramado está muito duro, todos os jogadores de um modo geral estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada colocaram uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha também sofrido alguma coisa. Acredito que com essa característica, mas em relação ao que pode vir pela frente aí, vamos ter que fazer o nosso departamento médico fazer uma avaliação e depois nos posicionar”, revelou.