Léo Ortiz comenta empate do Flamengo com o Fluminense

Zagueiro, um dos melhores do time no 0 a 0, fala sobre marcas no pescoço e admite que time precisa melhorar se quiser vencer o Botafogo

O zagueiro Léo Ortiz analisou o empate em 0 a 0 entre Flamengo e Fluminense, neste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Após o apito final, o jogador falou sobre as marcas no pescoço, garantidas em embates ferrenhos contra atacantes tricolores no empate sem gols. Para o defensor, o jogo foi bom. Ortiz, no entanto, admite que o Flamengo precisa melhorar se quiser vencer o clássico com o Botafogo, no próximo compromisso da equipe na competição.

LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o Fluminense: Gerson se salva em clássico ruim no Maraca