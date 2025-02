Leandrinho, do Brasil, vibra com vitória sobre a Colômbia no Sub20

Lateral-esquerdo entrou no decorrer da partida e ajudou o sistema coletivo ficar mais uma partida sem sofrer gols

O Brasil, em um jogo bastante complicado, superou a Colômbia na última sexta-feira (07), pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Sob o comando de Ramon Menezes, a equipe alcançou seis pontos. São duas vitórias pelo placar mínimo.

Aliás, o lateral-esquerdo Leandrinho, cria do Vasco e agora emprestado ao futebol da Arábia Saudita, entrou no decorrer da partida, portanto, comemorou mais uma grande vitória da Seleção Brasileira no torneio.