Filipe Luís, um sopro de esperança no futebol brasileiro

O trabalho de Filipe Luís à frente do Flamengo merece ser acompanhado com muita atenção. Pela primeira vez no comando de um time profissional, ele vem se mostrando totalmente seguro de suas escolhas, apesar de ter a responsabilidade de conduzir um elenco milionário, do qual há pouco tempo ainda fazia parte como jogador. Filipe Luís assumiu o Rubro-Negro no olho do Furacão com a saída de Tite, um dos principais técnicos brasileiros dos últimos anos. Soube contornar os problemas com grande habilidade e logo deu à equipe a sua cara, com muita autoridade. Não se escondeu das mudanças, não tratou os antigos companheiros como amigos e se impôs como um veterano no comando técnico.

Nos dois jogos finais da Copa do Brasil em 2024, o time engoliu o Atlético-MG e conquistou o título com superioridade e merecimento. Venceu as duas partidas e ganhou de vez o coração e o apoio da torcida. Nesta temporada, tem nas mãos um elenco de muitas estrelas e o total domínio do grupo.