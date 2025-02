Escalação do Santos: Neymar pode ser titular pela primeira vez após retorno

Peixe pode ter o camisa 10 desde o início na partida diante do Novorizontino, neste domingo, no estádio Jorge Ismail de Biasi

Neymar pode ser a grande novidade do Santos para a partida contra o Novorizontino no próximo domingo (9), no estádio Jorge Ismail de Biasi, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe encerrou sua preparação neste sábado (8) e deve contar com o atacante desde o início.

Caso se confirme a expectativa, será a primeira vez de Neymar como titular depois do seu retorno ao clube. O jogador treinou normalmente neste sábado, no CT Rei Pelé, após fazer apenas trabalhos internos na última sexta.