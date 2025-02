Em grande jogo, Real Madrid empata com o Atlético no Campeonato Espanhol

No segundo tempo, o atacante Mbappé empatou após uma linda jogada de Rodrygo, pela direita. O brasileiro cruzou, e, após duas finalizações, o francês igualou o jogo. Assim, o Real Madrid pressionou e sufocou seu rival, mas esbarrou em mais uma boa partida defensiva do time comandado por Diego Simeone.

O Real Madrid e seu grande rival da capital espanhola, o Atlético de Madrid, entraram em campo neste sábado (08) pela 15ª rodada, no Santiago Bernabéu, e o confronto terminou empatado em 1 a 1. O atacante Julián Álvarez abriu o placar no final do primeiro tempo, em cobrança de penalidade máxima.

Com o resultado, o Real Madrid, de Carlo Ancelotti, segue na liderança, com 50 pontos. O segundo colocado é justamente o Atlético, com 49 pontos, enquanto o Barcelona, em recuperação no Campeonato Espanhol, é o terceiro, com 45. Fechando o G4, está o Bilbao.

Próximos jogos de Real e Atlético de Madrid

Agora, o time merengue vira a chave e enfrentará o Manchester City pela fase de playoffs da Champions League. O jogo está marcado para terça-feira, dia 11, na Inglaterra. Por outro lado, o Atlético medirá forças com o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, no sábado, dia 15, em seus domínios