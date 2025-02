Coritiba bate Azuriz e se aproxima das quartas de final do Paranaense

Dellatorre faz dois no primeiro tempo e ajuda o Coxa a alcançar mais uma vitória (2 a 0) no Estadual / Crédito: Jogada 10

O Coritiba deu um passo importante para garantir presença nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Na noite deste sábado (8), o time alviverde derrotou por 2 a 0 o Azuriz pela nona rodada. Dellatorre, ainda na primeira etapa, anotou os gols no Estádio Os Pioneiros. Com o resultado, o Coxa passa para a vice-liderança do Estadual, agora com 16 pontos. Entretanto, pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Já o Azuriz aparece em sétimo na tabela, com 12 somados.

Pela décima rodada, o Coritiba recebe o Operário-PR, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. No dia seguinte, às 20h, o Azuriz visita o Maringá, no Willie Davids.