Corinthians x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes, que possuem as melhores campanhas do Paulistão, se enfrentam neste domingo (09/2), na Neo Química Arena

O Corinthians encara o São Bernardo neste domingo (09/02), às 20h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Timão tem a melhor campanha até aqui no Estadual e vem de um empate contra o rival Palmeiras em seu último compromisso. Já o Bernô tem o segundo melhor desempenho na competição até aqui e tenta surpreender em Itaquera para assumir a liderança geral do torneio.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz deve mandar uma equipe alternativa em campo, após colocar seus principais jogadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em um jogo bastante exaustivo para o Timão. Afinal, o Alvinegro encarou um campo afetado por uma chuva forte e precisou jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Contudo, a grande novidade deve ser Rodrigo Garro, que está recuperado de lesão no joelho e deve ser titular. Além disso, outros nomes como Romero e Talles Magno também devem começar a partida. Por fim, Gustavo Henrique e Maycon segue no departamento médico.

Como chega o São Bernardo

Por outro lado do São Bernardo, o técnico Ricardo Catalá só deve ter uma mudança na equipe, em relação ao último compromisso. Afinal, o zagueiro Matheus Salustiano cumpriu suspensão contra o Novorizontino e está novamente à disposição do treinador. Assim, Augusto pode perder espaço no time titular. De resto, a escalação deve ser a mesma que vem encantando neste Paulistão e que ostenta a segunda melhor campanha, atrás apenas do próprio Corinthians.

CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data e horário: 9/2/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Charles, Ryan e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano e Pará; Hugo Sanches, Romisson e Lucas Lima; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz. Técnico: Ricardo Catalá

Árbitro: Sem definição

Assistentes: Sem definição

VAR: Sem definição