Com homenagem à torcida, Millonarios lança novo uniforme

Ao invés de modelo com o azul escuro em estilo fosco, variações de tons distintos de azul dão a impressão de pequenos focos de brilho ao longo de toda a camiseta. Esse efeito, aliás, tem inspiração na festa feita pelos torcedores do Embajador, principalmente, em jogos no Estádio El Campín, palco onde o clube manda suas partidas na capital colombiana Bogotá.

“(Os pontos brilhantes são) flashes de luz no tecido que evocam as noites luminosas do (El) Campín e as explosões de energia dos torcedores, sempre presentes nos momentos mais gloriosos do clube. Esses flashes simbolizam a força e a conexão entre os jogadores e seus torcedores”, pontuou a Adidas em nota de divulgação da nova indumentária.

“Esta camisa representa a união entre nosso time e seus torcedores. Cada raio de luz no desenho simboliza a paixão, a energia e o compromisso de nossos torcedores, que iluminam cada partida no El Campín. É um tributo à nossa história e à grandeza do Millonarios”, pontuou Enrique Camacho, presidente da representação colombiana.

A estreia do novo modelo de uniforme principal acontece neste sábado (8), em jogo da terceira rodada do Apertura na Colômbia. A saber, no embate em questão, os Millos jogam contra La Equidad, às 22h30 (de Brasília), no El Campín.