Carlos Alberto e Pablo estreiam com gols em goleada do Sport

O Sport não deu chances ao Maguary e aplicou uma goleada de 5 a 0, em confronto neste sábado (08), válido pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Destaque para o atacante Carlos Alberto, que, juntamente com Pablo, também estreante, marcou dois gols.

Aliás, com a vitória, o Sport chegou a 12 pontos, em sete jogos, enquanto o Maguary, que faz uma grande campanha, segue com a mesma pontuação. O líder é o Santa Cruz, com 16 pontos conquistados. Agora, o Leão da Ilha visita o Sousa, no interior da Paraíba, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela Copa do Nordeste. Jogo marcado para terça-feira (11)

