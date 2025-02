Bragantino vence os reservas do São Paulo e melhora na tabela do Paulistão

Com reservas, e cinco titulares entrando no segundo tempo, o São Paulo perdeu para o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado, 8/2. O jogo, pela 8ªrodada do Paulistão, foi na casa do Braga, o Nabi Abi Chedid. A vitória veio graças a um gol de Matheus Fernandes no primeiro tempo. O técnico Luiz Zubeldía apostou nos suplentes, pois o Tricolor já vai ter novo jogo, nesta segunda-feira, diante da Inter de Limeira. Na quinta-feira tem o Velo Clube pela frente e, no fim de semana, clássico com o Palmeiras. E tome maratona.

Com a vitória, o Bragantino pula para os oito pontos. Ainda está na lanterna do Grupo C, mas melhora sua situação e começa a sonhar com uma vaga às quartas, pois a Portuguesa a segunda colocada, tem 9 pontos. Além disso, se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento. O São Paulo, com 13 pontos, ainda está bem tranquilo quando a vaga às quartas. Mas pode ver o Novorizontino (dez pontos) colar na liderança do Grupo C.