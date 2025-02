Botafogo negocia saída de Matheus Nascimento para time da MLS

O atacante Matheus Nascimento está de saída do Botafogo. O jogador tem acordo perto de ser sacramentado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele vai atuar na Major League Soccer por empréstimo até o fim do ano. Contudo, o Alvinegro tenta incluir aditivos para ter lucro certo com o atleta.

A princípio, o negócio envolvendo a saída de Matheus Nascimento inclui opção de compra por parte do time da Califórnia. Entretanto, o Botafogo tenta adicionar metas fixas para transformar a cessão temporária em um contrato definitivo do atacante com o clube da Major League Soccer. A informação é do “Canal do TF”.