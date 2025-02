Botafogo encaminha contratação de Rollheiser

Botafogo pagará R$ 62,5 para contratar atacante do Benfica. Argentino, provável reforço tem 24 anos e passagens pela base da Argentina / Crédito: Jogada 10

O Botafogo avançou e está perto de confirmar a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser. Dessa forma, o Glorioso irá pagar 10,5 milhões de euros (R$ 62,5 milhões na cotação atual) ao Benfica (POR) pelo jogador de 24 anos. Inclusive, de acordo com o site “GE”, o valor será parcelado. A tendência é que o negócio seja finalizado no início desta semana, afinal, o dono do Botafogo, John Textor chegará dos EUA neste domingo (9). Caso tudo dê certo, o argentino assinará um vínculo válido por quatro anos. Assim, pode ser reforço do Botafogo para as duas últimas rodadas do Camoeonato Carioca, além do mata-mata da competição.

As negociações começaram no final de novembro do ano passado. Inicialmente, o cenário estava adverso para o Botafogo, afinal, o Glorioso tinha a concorrência do Santos. Além disso, o Bota queria o atleta por empréstimo, mas o Benfica estava irredutível.