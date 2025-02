Benfica vence o Moreirense e diminui vantagem para o líder Sporting

Pavlidis, com dois gols, é o destaque do triunfo encarnado no Estádio da Luz. Zagueiro Otamendi completa o marcador / Crédito: Jogada 10

O Benfica venceu a segunda partida consecutiva no Campeonato Português ao bater o Moreirense por 3 a 2, neste sábado (8), no Estádio da Luz, pela 21ª rodada. Pavlidis foi o grande nome da partida, com dois gols. Otamendi completou o marcador, com Bernardo e Ivo Rodrigues descontando para o time visitante. O resultado faz os Encarnados diminuírem a diferença para o líder Sporting – que empatou com o Porto – para quatro pontos: 51 a 47. O Moreirense, por sua vez, segue com 23, na 11ª colocação.

Pelo Português, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (8). O Moreirense recebe o Casa Pia às 12h30 (de Brasília), enquanto o Benfica visita o Santa Clara às 15h.