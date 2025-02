Arias culpa calendário por jogo ruim do Fluminense contra o Flamengo

O meia atacante Arias não poupou as críticas ao calendário do futebol carioca após o empate em 0 a 0 do Fluminense contra o Flamengo, neste sábado (8), no Maracanã. Ao apito final, o colombiano explicou que os jogadores do Tricolor não chegaram na melhor forma física por conta do pouco tempo de descanso entre este e o último jogo.

Afinal, a equipe enfrentou (e venceu) o Vasco na última quarta-feira (5) em jogo às 21h30 da noite, em Brasília. Para ele, as menos de 72h de distância entre um clássico e outro pesou contra o Fluminense.