Alcaraz estreia bem, manda bola na trave, mas Everton é eliminado da Copa da Inglaterra

Os Toffees voltam a campo na próxima quarta-feira (12), quando fazem o clássico contra o Liverpool, às 16h30 (de Brasília), também no Goodison Park. Afinal, o jogo é atrasado da 15ª rodada da Premier League.

O Everton foi eliminado neste sábado (8) da Copa da Inglaterra. A equipe de Liverpool recebeu o Bournemouth no Goodison Park e perdeu por 2 a 0. O jogo marcou a estreia de Carlos Alcaraz, ex-Flamengo , que entrou no segundo tempo e mudou a cara da equipe. Agora, o time visitante espera o sorteio para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No outro fim de semana, mais precisamente no sábado, as duas equipes jogam pelo Campeonato Inglês. O Everton vai a Londres enfrentar o Crystal Palace. Enquanto isso, o Bournemouth visita o Southampton.