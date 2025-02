Alan Patrick lamenta empate, mas valoriza reação do Inter

Capitão e camisa 10 do Internacional, o meia Alan Patrick, naturalmente, lamentou o empate em 1 a 1 com o Grêmio, na noite deste sábado (9). Aos seus olhos, o Colorado foi melhor em campo, o que explica esse sentimento de frustração na arena do rival.

Entretanto, Alan Patrick buscou valorizar a reação do Internacional em campo. O Grêmio abriu o placar aos 24, com Braithwaite cobrando pênalti, mas o Inter buscou o empate dois minutos, com Fernando marcando de cabeça. A assistência, aliás, foi do próprio camisa 10.