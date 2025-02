Água Santa x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão joga em Brasília para tentar se recuperar após o empate no Dérbi e tenta voltar a briga da liderança do seu grupo

Depois do empate contra o Corinthians, o Palmeiras volta a campo nos gramados de Brasília. No final da tarde deste domingo (09), às 18h30, o Verdão encara o Água Santa, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Mané Garrincha.

A reedição da final de 2023 acontece com outro astral. O Netuno está na parte de baixo da tabela e tenta a reabilitação na briga contra o rebaixamento. O Netuno é o lanterna do Grupo C, com quatro pontos. Já o Verdão está no topo da classificação, em segundo lugar do Grupo D, com doze pontos, mas vive pressão das arquibancadas.