Wolfsburg x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão alemão e vice-líder da edição desta temporada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen terá um jogo duríssimo neste sábado, 8/2. Afinal, em partida válida pela 21ª rodada da competição, precisará ir até a Volkswagen Arena enfrentar o perigoso time da casa, o Wolfsburg. Com 45 pontos, o Leverkusen não pode vacilar. Afinal, o líder Bayern jogo na rodada, venceu e pode abrir ainda mais vantagem na ponta . O Wolfsburg vem fazendo uma campanha regular. Entra nesta partida com 29 pontos, na décima posição.

O Wolfsburg terá de lidar com suas ausências, incluindo o zagueiro Rogério e o atacante Paredes. Porém, o que tem tirado o sono do treinador é o gol. Afinal, o titular Grabara está machucado e o primeiro suplente, Niklas Klinger, também. Assim, ele terá de lançar mão do terceiro goleiro, Matia Muller, justamente em um dos encontros mais complicados do time na temporada.

Como chega o Leverkusen

O Leverkusen tem apenas um desfalque, o lateral Grimaldo, suspenso. Ele será substituído por Aleix Garcia. Já Adli, fora desde outubro por lesão, retornou ao grupo dos relacionados e estará como opção no banco. No mais, o treinador Xabi Alonso conta com a força máxima, o que faz do time o favorito para o duelo, mesmo jogando fora de casa. Mas o técnico Xabi Alonso tem os pés no chão.

“Será um jogo muito difícil. Um dos jogos fora de casa mais difíceis da temporada. Senti no início da temporada que eles poderiam ter um bom ano. Enfim, eles se estabilizaram após algumas dificuldades iniciais e têm um estilo claro sob o comando de Ralph Hasenhüttl.”