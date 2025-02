Wendell chega ao São Paulo sem restrições físicas, mas também sem ritmo

Isso porque Wendell estava há três meses sem atuar. Isso não quer dizer que esteja abaixo do físico ideal. Afinal, o jogador continuou participando das atividades com o elenco na maior parte do tempo, mesmo não sendo relacionado para as partidas. Ao assinar um pré-contrato com o São Paulo, ele começou a trabalhar separado do plantel português, mas sempre se mantendo ativo.

O começo dessa temporada europeia contrastou com o ano anterior de Wendell, quando ele jogou 41 vezes pelo Porto, sendo 37 delas como titular. Suas atuações fizeram com que ele fosse convocado por Dorival Júnior para a Copa América. Aliás, foi na competição que ele conheceu Júlio Casares e as negociações com o São Paulo ”começaram”.

Contudo, entrando em seu último ano de contrato com o Porto e sem avançar nas conversas por renovação, o clube português decidiu afastar o jogador aos poucos. Após uma longa novela e com a saída de William Gomes e Moreira para a equipe europeia, o lateral, enfim, veio para o Morumbis.

Wendell terá briga dura por titularidade

Agora, ele terá a missão de recuperar seu ritmo de jogo o mais rápido possível para assumir a lateral-esquerda. Neste momento, Enzo Díaz é o titular e vem colecionando boas atuações com a camisa do Tricolor, prometendo uma briga boa pela titularidade no São Paulo.