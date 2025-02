Tannure, demitido do Flamengo, critica gestão de Bap: ‘Zero profissionalismo’

Ex-gerente de saúde e alto rendimento do clube não aprovou as escolhas de seus sucerrores no DM e disse que foram feitas por 'politicagem'

O médico Marcio Tannure, ex-gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, completou um mês longe do clube carioca. Afinal, sua demissão aconteceu no dia 4 de janeiro, dias após a gestão de Bap assumir o Rubro-Negro. Mas Tannure criticou as escolhas feitas na mudança, que colocaram José Luiz Runco novamente no Time da Gávea.

“O cara (Bap) diz que vem profissionalizar e traz só pessoas que estavam aposentadas, há mais de 10 anos fora do mercado. Você manda (embora) todos os funcionários que você investiu, que você educou, perdeu tempo desenvolvendo eles, paga a rescisão para eles todos, mais de 60, para jogar eles no mercado para os outros clubes. E ex-profissional do Flamengo é peça rara no mercado, não fica sem trabalho. Eu não acho isso profissionalismo. Se for numa empresa séria, ninguém vai fazer isso. Isso é profissionalismo ou pessoalismo? Coisas pessoais e você está se utilizando da máquina que não é sua para fazer justiça com as próprias mãos? São coisas muito diferentes”, disse Tannure em entrevista ao Charla podcast.