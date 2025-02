Scarpa e Hulk: nova dupla se destaca, e meia se aproxima de se tornar o principal garçom

O futebol é marcado por duplas memoráveis. Já vimos grandes parcerias na zaga e até em comissões técnicas. Quem não lembra da parceria entre Bebeto e Romário no ataque? Mas existem outras, como a de Guilherme e Marques no Atlético, que também conquistaram seu espaço na história do clube. No entanto, uma nova dupla vem chamando atenção. Gustavo Scarpa, o meia do Galo, tem se destacado como o principal garçom de Hulk. No jogo contra o Athletic, ele mais uma vez deu um passe preciso para o camisa 7 marcar um gol. Esse já é o quinto passe de Scarpa para Hulk desde sua chegada ao clube.

Atualmente, Scarpa ocupa o terceiro lugar no ranking de assistências, com cinco passes para gol, ficando atrás apenas de Nacho Fernández, com sete, e Matías Zaracho, com seis. Vale lembrar que ambos já deixaram o Atlético. E considerando que a temporada ainda está no começo, os números de Scarpa podem crescer consideravelmente.