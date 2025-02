Santos pode assumir dívida do Inter para contratar Thiago Maia

Peixe quer a contratação do volante para o setor de meio-campo e negocia 'herdar' débito do Colorado com o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Santos tem interesse em contratar o volante Thiago Maia, do Internacional. De acordo com o “UOL”, o jogador é o principal alvo do departamento de análise de mercado do Peixe para reforçar o meio-campo. Para isso, o Peixe pode “assumir” a dívida do clube gaúcho com o Flamengo para fechar com o jogador. O Internacional, afinal, contratou o camisa 8 no início de 2024, mas nunca pagou os 4 milhões de euros (R$ 25,2 mi) prometidos ao Rubro-Negro pelo negócio. Se Thiago Maia for para a Vila Belmiro, o Colorado ainda receberá 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 mi).

