Santos estuda retomar obras no CT Rei Pelé após ‘corneta’ de Neymar

Projeto para reformar o local já havia começado, mas acabou sendo paralisado. Craque ponderou que CT está igual desde quando saiu, em 2013 / Crédito: Jogada 10

O Santos se prepara para dar sequência nas obras de melhoria do CT Rei Pelé. O projeto já era uma ideia dada pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, no início do ano passado. Contudo, a reforma ganhou força após Neymar, que retornou ao clube, criticar as dependências da onde o Peixe realiza seus treinos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O craque alertou os dirigentes que o local de treinos do Santos estava do mesmo jeito de quando ele deixou o time rumo ao Barcelona, em 2013. Assim, ligou um alerta na diretoria do Peixe, que agora estuda mudanças, adaptações e reformas visando a evolução do CT Rei Pelé.

Neste momento, a ideia da diretoria de início é melhorar os quartos do hotel do CT, assim como os armários e o próprio layout do local. Também está no projeto uma reforma nos banheiros. A obra é vista como necessária para melhorar a infraestrutura para os próprios atletas que costumam se concentrar no local para todos os jogos como mandante na temporada. A reforma estava programada para janeiro deste ano. Afinal, o Peixe estaria nos Estados Unidos em pré-temporada. Contudo, com a desistência da viagem, as obras foram adiadas. O que a diretoria já mudou no alojamento foram os lençóis, trocados por outros de melhor qualidade. O Santos também retomou a área de convivência do CT, com mesa de sinuca e videogame. Assim, os jogadores podem compartilhar o tempo vivido dentro do local. A Santos TV também deixou a região do hotel e foi alocada na imprensa.