Renovação de Vegetti com o Vasco aparece no BID

Dessa forma, o jogador, que tinha contrato até o fim de 2025 com metas para renovação automática, ficará até o fim de 2026. Desta vez, o vínculo não possui cláusulas por metas. Vegetti ganhou um aumento e, segundo publicação do “ge”, ganhará R$ 760 mil por mês com bônus em caso de artilharias e títulos pelo Cruz-Maltino.

O atacante Vegetti, enfim, renovou seu contrato com o Vasco. Nesta sexta-feira (7), a renovação de contrato do jogador surgiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, confirmando o novo vínculo.

O Vasco, porém, ainda não divulgou o acordo. O clube vive uma crise por conta dos resultados ruins contra Volta Redonda e Fluminense, pelo Carioca, além da incrível dificuldade em contratações para o setor ofensivo.

Vegetti, com cinco gols, é o artilheiro do Campeonato Carioca. Ele foi o goleador da Copa do Brasil de 2024, com sete gols, além de ter sido o jogador do Vasco com mais gols no Brasileirão do mesmo ano, com 12 bolas na rede. Ele já possui 38 tentos desde que chegou ao clube, em julho de 2023.

Assim, o Pirata tornou-se peça fundamental no esquema do time, sendo um dos jogadores mais queridos pelos torcedores vascaínos. Ele fez dez gols em sua primeira temporada em São Januário e 23 na segunda. Em 2025, já tem cinco gols, o que o coloca no Top-10 dos maiores artilheiros do clube no Século XXI.