Relatório da Fifa mostra que nunca se gastou tanto como na última janela

Um relatório da Fifa mostrou que nunca se gastou tanto e em tantos jogadores no mercado de inverno do futebol europeu, seja no masculino ou no feminino. Assim, a entidade fez uma balanço sobre a última janela de transferências pelo mundo e mostrou os valores recordes das transações.

De acordo com a principal associação que comanda o esporte com mais aficcionados no mundo, 5863 jogadores, mais 19,1% que em janeiro de 2024, estiveram envolvidos em transferências.