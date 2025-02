Receoso por concorrência árabe, Real Madrid inicia conversas por renovação de Vini Jr

Vínculo do brasileiro com os merengues vai até junho de 2027; clube quer iniciar as discussões com foco na evolução salarial do jogador / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid já se articula nos bastidores pela renovação de contrato com Vini Jr. Embora o vínculo atual encerre apenas em junho de 2027, a procura inicial ao staff do atacante brasileiro já ocorreu. Isso se dá porque o clube merengue tem como procedimento começar as tratativas sobre renovações com seus principais jogadores quando restam aproximadamente dois anos para o encerramento. Especificamente em relação a Vini Jr, a antecipação das conversas também ocorre devido às ventilações por parte do Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, interessado no brasileiro. De acordo com informações da ESPN, o clube espanhol contactou os agentes do jogador, sinalizando que pretende iniciar a negociação abordando o que eles pensam sobre termos salariais para, a partir daí, preparar uma oferta inicial.

A expectativa, portanto, é a de que, nas próximas semanas, seja formulada uma proposta oficial por parte dos “blancos” com novos termos para a renovação. Vini Jr, por outro lado, não tem reclamações sobre o atual contrato e mantém a tranquilidade sobre o assunto, tendo em vista sua crescente valorização. Desse modo, embora fique satisfeito pela procura para renovação, não trata o assunto como algo urgente. Real marca reunião para daqui a duas semanas Além disso, o staff do atacante aguarda um novo contato do Oriente Médio e uma proposta oficial, com o intuito de conhecer o quanto o mercado árabe está disposto a desembolsar para acertar uma transferência do atleta para a Liga Saudita. O último contato com representantes do PFI ocorreu em dezembro do ano passado.