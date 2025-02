Ramón Díaz exalta atuação de Hugo Souza: ‘Incrível’

Treinador do Timão recordou da chegada do goleiro na última temporada e reconheceu que a equipe está devendo nos últimos jogos

O Corinthians saiu do Allianz Parque com um empate no duelo contra o Palmeiras. O resultado de 1 a 1 aumentou a invencibilidade do Timão para quatro partidas. Entretanto, a atuação alvinegra na noite desta quinta-feira (06) esteve abaixo do esperado.

O treinador Ramón Díaz recordou da sequência que o time enfrenta. Em oito dias, o Corinthians entrou em campo quatro vezes. Além disso, o comandante destacou que o Timão vai ter um compromisso a mais que os adversários pela Libertadores e exaltou o resultado.