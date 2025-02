Quinteros ainda tem indefinição na meta do Grêmio para o Gre-Nal

Técnico do Imortal vai apostar em jogadores experientes para o primeiro confronto com o arquirrival principalmente no setor defensivo

O técnico Gustavo Quinteros tem apenas uma dúvida no time do Grêmio para o primeiro clássico com o seu arquirrival Inter na temporada. O comandante ainda vai decidir se retorna com Gabriel Grando na meta do Imortal ou se dará sequência a Tiago Volpi, recém-contratado, na teoria, o para ser o dono da posição. Simultaneamente, houve uma preferência por jogadores mais experientes no setor defensivo.

A indefinição no gol ocorre porque Gabriel Grando aproveitou as chances que teve entre os 11 iniciais com atuações seguras. Tal cenário ocorreu após a inesperada saída de Marchesín para o Boca Juniors, da Argentina. Com isso, houve a necessidade de o Imortal se posicionar no mercado em busca de uma reposição. O Tricolor Gaúcho identificou Tiago Volpi como uma oportunidade de mercado, pois o arqueiro já conversava com o Toluca, do México, seu ex-clube, para uma rescisão de contrato.