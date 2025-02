Queda de avião na capital paulista afeta treinos de Palmeiras e São Paulo

A queda do avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo, interferiu diretamente nas atividades de Palmeiras para manhã desta sexta-feira, 7. Devido à proximidade com a Academia de Futebol, cerca de 2,8 km de distância, o Alviverde precisou alterar o cronograma de treinamentos previstos para o dia. O CT do São Paulo também é próximo ao local, mas o Tricolor ainda não definiu quais medidas serão tomadas.

As atividades do Palmeiras, inicialmente marcadas para esta manhã, foram alteradas para o período da tarde, a partir das 15h. Já o São Paulo tinha apresentação ao CT prevista para as 10h, mas a interdição da Avenida, uma das mais movimentadas da cidade, causou um atraso de mais de dez minutos na apresentação do grupo.