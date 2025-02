Pai de Gerson cobra valorização de salário para o jogador no Flamengo

Marcão, pai e empresário de Gerson, cobrou uma valorização salarial para o jogador do Flamengo. Ele afirmou, em entrevista ao canal “Pod do Marcão” no YouTube, que o meio-campista abdicou de “grandes vencimentos” em sua volta ao clube, sob a garantia de um aumento por produtividade. Apesar do bom rendimento, contudo, a promessa não teria sido cumprida.

“Largamos praticamente todo o nosso dinheiro. Aliás, larguei minha comissão toda que tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E falei a mesma coisa para a diretoria: ‘Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?’ E o que aconteceu agora? O Gerson performou, está se doando, fazendo o que tem de fazer porque ele é profissional do clube. E agora te pergunto: a valorização Chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários”, revelou Marcão.