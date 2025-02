Organizadas de Palmeiras e Corinthians brigam horas depois do clássico

Equipes se enfrentaram no Allianz Parque pela sétima rodada do Campeonato Paulista; Briga aconteceu no Paraná

As torcidas organizadas do Palmeiras e Corinthians se enfrentaram horas depois do confronto entre as equipes pela sétima rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque, na última quinta-feira (6).

No entanto, a briga entre os torcedores aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, que fica a mais de 500 km de distância de São Paulo, onde foi a partida. O confronto aconteceu entre as organizadas Mancha Verde x Camisa 12.