Multa rescisória de Matheus Cunha com o Wolverhampton supera R$ 440 milhões

O protagonismo de Matheus Cunha não passou despercebido pelo Wolverhampton. Afinal, o clube inglês renovou o contrato do brasileiro no início do mês, com substancial valorização salarial e aumento na multa rescisória. O novo vínculo tem duração até junho de 2029. Agora, para tirá-lo do Molineux, o interessado terá que desembolsar 62 milhões de libras (R$ 444,5 milhões). O valor da cláusula de rescisão foi informado pelo jornal inglês “Daily Mail”. Matheus Cunha vem sendo o principal jogador dos Wolves, com 11 gols e quatro assistências em 24 partidas, sendo 23 na Premier League.

A pressa do clube inglês tem explicação. Afinal, recentemente, grandes clubes do futebol inglês, como Chelsea, Arsenal e Tottenham, além do Nottingham Forest e Aston Villa, demonstraram interesse no brasileiro. Ciente da cobiça dos rivais da Premier League, o Wolverhampton não abriu conversas com os interessados e logo se prontificou a renovar contrato do jogador. Agora, para contratá-lo, só cobrindo a multa rescisória prevista no vínculo.