Lucas Halter, do Botafogo, é anunciado pelo Vitória

Defensor atuará no Rubro-Negro até o final da 2025 e terá direito de compra pelo clube do Nordeste

Nesta sexta-feira (07), o Vitória finalmente confirmou e anunciou a contratação do defensor Lucas Halter, vindo do Botafogo. Ele atuará no Rubro-Negro até o fim da temporada, com opção de compra ao término do contrato. Pelo Alvinegro em 2025, Halter disputou algumas partidas, mas ficou marcado por uma atuação ruim na decisão da Supercopa contra o Flamengo.

Aliás, apesar das críticas recebidas no Botafogo, Halter chega ao Vitória com o respaldo do técnico Thiago Carpini, que o defendeu após a atuação diante do Flamengo. O defensor, no entanto, já está registrado no BID e pode estrear pelo Rubro-Negro.