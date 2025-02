Hugo Souza fica na bronca com atuação do Corinthians no clássico: ‘Inconformado’

Goleiro do Timão defendeu um pênalti e evitou a derrota alvinegra no Allianz Parque, mas lamentou os espaços cedidos pelo time ao rival

O Corinthians saiu do Allianz Parque com um ponto conquistado. No empate contra o Palmeiras, o Timão saiu atrás no marcador, conseguiu igualar o marcador e, mesmo com um a menos, segurou o rival. Hugo Souza, mais uma vez, é um dos responsáveis pelo resultado.

Assim como na partida contra o Novorizontino, o goleiro corinthiano defendeu um pênalti. Desta vez, já nos acréscimos. Apesar da boa atuação, Hugo não deixou de criticar a atuação da equipe, que ficou devendo ao longo do clássico, e ressaltou o fato de não ter saído derrotado da casa do adversário.