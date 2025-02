Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional fazem o primeiro clássico de maior rivalidade do Rio Grande do Sul da temporada, neste sábado (08/02), às 21h (de Brasília), na Arena. O embate pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho tem objetivos diferentes para os arquirrivais. O Colorado visa garantir a classificação para as semifinais do Estadual e manter a fase invicta no confronto e na temporada. Por outro lado, o Imortal pretende quebrar esta escrita negativa e retomar o caminho das vitórias.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.