Garro volta e deve ser titular do Corinthians contra o São Bernardo

Meia está recuperado de lesão no joelho e vai fazer sua primeira partida na temporada no domingo (09/02). Jogador vai receber nova numeração

O torcedor do Corinthians já tem data para ver Rodrigo Garro de novo em campo. O principal meio-campista da equipe deve ser titular contra o São Bernardo, na Neo Química Arena, no próximo domingo (09/02), pelo Campeonato Paulista. Ele está totalmente recuperado da sua lesão no joelho esquerdo e terá seus primeiros minutos na temporada.