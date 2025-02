Flamengo, Inter, La Liga e outros: reality vira febre e ‘fenômeno Montoya’ invade o futebol

Nos últimos dias só se fala de uma coisa nas redes sociais: Montoya. O participante do reality show espanhol “A Ilha das Tentações virou meme após uma cena de traição viralizar e estourou a bolha por completo. No Brasil, clubes como Flamengo e Internacional entraram na onda e fizeram suas próprias contribuições para o fenômeno. Já no Velho Continente até mesmo a ‘La Liga’ participou.

A intenção do programa é testar a fidelidade dos casais em seus relacionamentos. Assim, eles são colocados em uma ilha, separados, com várias tentações. Ao longo do reality, os participantes se encontram com os apresentadores e têm acesso a imagens do que seus conjugues estão fazendo.