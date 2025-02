Flaco López fica fora dos relacionados no dérbi e leva ‘puxão de orelha’ de Abel

Argentino não tem feito um bom começo de temporada e ainda não conseguiu recuperar seu ritmo de jogo em 2025 / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Palmeiras reparou algo diferente no banco de reservas, durante o clássico contra o Corinthians desta quinta-feira (06/02), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O argentino Flaco López sequer estava entre os relacionados e não era opção para Abel Ferreira durante a partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, sem lesão, o centroavante tem tido dificuldades para retomar o ritmo neste início de ano no Verdão. Tanto que após o dérbi, o treinador português deu um ”puxão de orelha” no argentino.

“Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe”, disse Abel Ferreira. Aliás, a decisão de deixar o jogador fora até do banco de reservas chama a atenção diante das dificuldades que o clube tem tido para encontrar um camisa 9. Afinal, contra o Corinthians, Abel escalou Estêvão e Facundo Torres no ataque, sendo os dois de mais mobilidade, com Maurício flutuando pelo centro. Contudo, na reta final da partida, o treinador colocou Benedetti, zagueiro de 1,98m, para jogar como centroavante e tentar aproveitar os cruzamentos na área. Ao ser questionado se o Palmeiras precisa de um camisa 9, na coletiva de imprensa, Abel retrucou.