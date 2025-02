Entenda a situação de Rony e o motivo pelo qual sua transferência para o Atlético voltou à pauta

No final da temporada passada, especialmente após a confirmação de Cuca como técnico, o Atlético tentou contratar Rony. No entanto, os altos salários do jogador naquela época tornaram a negociação difícil. Mesmo assim, o Galo iniciou as conversas.

Atlético, Rony, Palmeiras e Fluminense. Esses nomes estão envolvidos em uma história que começou no final de dezembro, e agora, o Jogada10 vai explicar os detalhes. O fato novo é que o Atlético retomou as conversas, desta vez querendo contratar o atacante.

Porém, o Palmeiras não demonstrou boa vontade para liberar o jogador. Rony foi, então, oferecido ao Fluminense , que também iniciou as tratativas. Em determinado momento, a diretoria do Atlético se afastou do negócio, permitindo que o Tricolor das Laranjeiras seguisse com a negociação.

Arias entra na jogada

Rony, no entanto, não chegou a um acordo com o Fluminense. Questões salariais, entre outros fatores, fizeram com que o jogador permanecesse em São Paulo.

O Jogada10 apurou que, do lado do Palmeiras, havia o interesse da presidente Leila Pereira em abrir espaço para a contratação de Arias, colombiano do Fluminense. No entanto, nenhuma das negociações avançou. Dessa forma, Rony seguiu no Verdão. Embora tenha surgido a possibilidade de uma transferência para o futebol árabe, essa também não se concretizou.

Cuca entra na negociação

O Jogada10 já havia informado que Cuca desejava contar com, pelo menos, mais um atacante, além de um zagueiro. Com a falta de espaço de Rony no Palmeiras, o Galo viu uma chance maior de negociar com o atleta. Assim, Cuca entrou em contato diretamente com Rony para discutir a possibilidade de integrá-lo ao elenco e obteve uma resposta positiva. Com isso, as negociações voltaram a ganhar força.