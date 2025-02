Edição da Fórmula E promove corrida com Agüero e filho de Beckham em Miami

A Fórmula E, campeonato de carros elétricos da FIA (Federação Internacional do Automóvel), realizará a edição ‘Evo Sessions’ entre os dias 5 e 6 de maio no Autódromo Internacional de Miami. O evento promoverá corridas com a formação de duplas entre pilotos oficiais da categoria e celebridades do esporte e do cinema. Sergio Agüero e Brooklyn Peltz Beckham, filho de David Beckham, já estão confirmados.

O evento funcionará da seguinte forma: cada famoso contará com um piloto oficial como parceiro, para atuar como mentor nas corridas. As celebridades pilotarão o modelo ‘Gen3 Evo’, que é o novo carro da Fórmula E para temporada, durante os dois dias de competição. Antes do início do evento, os convidados passarão por um programa de desenvolvimento que visa familiarizá-los com a pilotagem do automóvel.