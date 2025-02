Dono do Cruzeiro visita treino antes do clássico contra o Atlético

Ideia de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, é passar força aos jogadores que terão um duro confronto diante do Galo, neste domingo

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa II na tarde desta sexta-feira (7) para acompanhar o treinamento dos jogadores. Esta foi a penúltima atividade antes do clássico contra o Atlético, que acontecerá no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

A presença de Lourenço, afinal, teve o objetivo de incentivar os atletas antes de um jogo crucial. Vale destacar que, dependendo da combinação de resultados, uma vitória do Cruzeiro pode ser decisiva para a eliminação do Atlético no torneio estadual.